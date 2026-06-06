Lauana Prado subiu ao palco gravidíssima e com a barriga à mostra, chamando atenção do público mesmo com os 11 graus registrados em Paty de AlferesFoto: Fred Pontes
Frio de 11 graus não espanta o público da Festa do Tomate em noite com Lauana Prado e Filho do Piseiro
Evento em Paty de Alferes teve shows, convidados e clima de celebração mesmo com as baixas temperaturas da serra
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Moysés Macedo, filho do fundador da Igreja Universal, movimentou as redes sociais após compartilhar novos cliques e receber uma chuva de comentários dos seguidores
Stephanie Vilarinho é nomeada embaixadora pelo México na Copa de 2026
Empresária, influenciadora e poliglota, brasileira se prepara para acompanhar de perto a abertura e os principais jogos no território mexicano
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Influenciadora publicou um forte desabafo nas redes sociais depois de ser alvo de vaias e xingamentos durante jogo da Seleção Brasileira
Crime na Ilha Grande: dupla incendeia totens e ataca estação no início da taxa de turismo
Ação aconteceu às 3h12 da madrugada na Vila do Abraão; caso ocorre no primeiro dia da cobrança da Taxa de Turismo Sustentável, em meio a debates sobre a medida
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