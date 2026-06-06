Lauana Prado subiu ao palco gravidíssima e com a barriga à mostra, chamando atenção do público mesmo com os 11 graus registrados em Paty de Alferes - Foto: Fred Pontes

Lauana Prado subiu ao palco gravidíssima e com a barriga à mostra, chamando atenção do público mesmo com os 11 graus registrados em Paty de AlferesFoto: Fred Pontes

Publicado 06/06/2026 16:01 | Atualizado 06/06/2026 16:18

A terceira noite da tradicional Festa do Tomate, em Paty de Alferes, foi marcada por muito frio e grandes atrações. Com os termômetros registrando cerca de 11 graus, o público compareceu em peso para acompanhar os shows de Lauana Prado e Filho do Piseiro.

Principal atração da noite, Lauana Prado roubou a cena ao subir ao palco gravidíssima e com a barriga à mostra. Nem mesmo os cerca de 11 graus registrados em Paty de Alferes impediram a cantora de apostar em um figurino que evidenciava a gestação, arrancando aplausos e comentários do público presente.

Também na programação da sexta-feira, o cantor Filho do Piseiro fez sua estreia em Paty de Alferes e levantou a plateia com coreografias, irreverência e performances inspiradas em Michael Jackson. Um dos momentos que mais chamou atenção foi quando uma espécie de “fumaça” saiu de sua roupa, efeito provocado pelo contraste entre o calor corporal e a baixa temperatura da noite.

Antes da apresentação, o artista ainda recebeu um presente especial de um admirador do Haras Cristo Redentor: um cavalo da raça Mangalarga Marchador.

Entre os convidados, destaque para Marcos Rezende e Gardênia Cavalcante, que prestigiaram a festa e acompanharam de perto mais uma noite de sucesso da tradicional celebração fluminense.

A Festa do Tomate é realizada pela Prefeitura de Paty de Alferes e tem produção geral da Vivere Entretenimento, consolidando-se como um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural do estado.