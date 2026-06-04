Carmo Dalla Vecchia falou sobre paternidade, preconceito, críticas e o novo visual. O ator garantiu que não perde tempo com comentários negativos e respondeu com bom humor às comparações feitas nas redes sociais Foto: Reprodução

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Andrei Lara
Carmo Dalla Vecchia mostrou que não tem papas na língua ao comentar alguns dos assuntos mais discutidos sobre sua vida pessoal. Durante entrevista ao canal Play Views, o ator falou sobre paternidade, preconceito e as reações que recebe nas redes sociais.
Ao comentar as comparações que costuma ouvir por ser um homem gay e pai, Carmo arrancou risadas ao lembrar de uma situação recorrente.
“Todo mundo chega para mim e pergunta: ‘Como estão os seus filhos?’. Eu respondo: ‘Gente, é só um’. Isso é culpa do Paulo Gustavo. Todo mundo acha que todo viado tem que ter dois. Eu só tenho um”, brincou.
O artista também revelou que gostaria de aumentar a família, mas afirmou que o desejo não é compartilhado pelo marido.
“Tem vontade de aumentar a família? Tenho. Mas o meu marido não. Então acabou. Fim de conversa”, respondeu.
Outro assunto que ganhou destaque foi seu visual. Nas redes sociais, Carmo vem sendo comparado a personagens como He-Man e Thor. Longe de se incomodar, ele entrou na brincadeira.
“He-Man, Thor também. He-Man é um gostoso, tá tudo certo”, disparou.
Questionado sobre as críticas que recebe, o ator afirmou que aprendeu a não perder tempo com comentários negativos e fez uma reflexão sobre quem vive apontando defeitos nos outros.
“Não dou muita atenção para crítica. Tem gente que só faz isso na vida, olhar o outro e apontar o dedo. Geralmente a vida dessas pessoas é vazia, sozinha e triste”, declarou.
Carmo ainda destacou que prefere direcionar sua energia para o crescimento pessoal e para as coisas positivas da vida, citando Paulo Gustavo como exemplo de alguém que transformou rejeições em combustível para o sucesso.