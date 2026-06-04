Carmo Dalla Vecchia falou sobre paternidade, preconceito, críticas e o novo visual. O ator garantiu que não perde tempo com comentários negativos e respondeu com bom humor às comparações feitas nas redes sociais Foto: Reprodução
‘He-Man é um gostoso’, dispara Carmo Dalla Vecchia após chuva de comentários sobre visual
Ator fala sobre família, responde às comparações com Paulo Gustavo e rebate críticas com bom humor e sinceridade
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Culto lotado! Filho caçula de Edir Macedo reúne multidão de elogios na web
Moysés Macedo, filho do fundador da Igreja Universal, movimentou as redes sociais após compartilhar novos cliques e receber uma chuva de comentários dos seguidores
Stephanie Vilarinho é nomeada embaixadora pelo México na Copa de 2026
Empresária, influenciadora e poliglota, brasileira se prepara para acompanhar de perto a abertura e os principais jogos no território mexicano
Virginia expõe dor após vaias no Maracanã: ‘Uma das sensações mais ruins que já senti. Me senti acuada’
Influenciadora publicou um forte desabafo nas redes sociais depois de ser alvo de vaias e xingamentos durante jogo da Seleção Brasileira
Crime na Ilha Grande: dupla incendeia totens e ataca estação no início da taxa de turismo
Ação aconteceu às 3h12 da madrugada na Vila do Abraão; caso ocorre no primeiro dia da cobrança da Taxa de Turismo Sustentável, em meio a debates sobre a medida
Anitta comemora fim da escala 6x1 ao som de ‘Deus Existe’
Cantora celebrou nas redes sociais o avanço da proposta contra a jornada 6x1, mas acabou dividindo opiniões entre internautas
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