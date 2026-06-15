Maxiane RodriguesDivulgação/RT Fotografia
Se dentro de campo Brasil e Marrocos ficaram no empate, fora dele o jogo social foi de encher os olhos. Circularam por lá nomes como Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Diego Martins, Digão Ribeiro, Hugo Bonemer, João Fontenelle, Livia Rossy, Maxiane Rodrigues, Quitéria Chagas, Larissa Ayres e Marcos Pitombo.
Até o fechamento desta coluna, ainda não havia confirmação dos famosos que passaram pelo evento no domingo. Mas uma coisa já dá para cravar: se dentro de campo o placar terminou empatado, no Jockey a vitória foi das celebridades.
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