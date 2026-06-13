Lucas Lobato e Carlinhos Maia - Reprodução do Instagram

Lucas Lobato e Carlinhos MaiaReprodução do Instagram

Publicado 13/06/2026 07:04

Lucas Lobato escolheu logo o Dia dos Namorados para abrir o coração para Carlinhos Maia.

O estudante de Medicina publicou uma homenagem cheia de carinho para o influenciador, falou de admiração, parceria e terminou com um “amo você” daqueles que, em 12 de junho, não passam batido nem com reza forte.

Lucas já foi apontado como possível affair de Carlinhos e, claro, a internet voltou a fazer as contas. Para completar, a declaração veio no mesmo dia em que Carlinhos comemora aniversário.

Era para ser parabéns. Mas ficou com cheiro de buquê.