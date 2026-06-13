Apartamento na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, foi vendido por R$ 46,5 milhõesFoto: reprodução
O mar estava incluso? Apartamento é vendido por R$ 46,5 milhões no Leblon
Venda de apartamento por R$ 46,5 milhões na Avenida Delfim Moreira movimenta o mercado de luxo e faz a vista para o mar virar assunto
O mar estava incluso? Apartamento é vendido por R$ 46,5 milhões no Leblon
Venda de apartamento por R$ 46,5 milhões na Avenida Delfim Moreira movimenta o mercado de luxo e faz a vista para o mar virar assunto
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