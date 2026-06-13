Apartamento na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, foi vendido por R$ 46,5 milhõesFoto: reprodução

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Andrei Lara
Continua repercutindo no mercado imobiliário a venda de um apartamento na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, por R$ 46,5 milhões. O imóvel, com 560 metros quadrados e vista privilegiada para a Praia do Leblon, foi apontado como uma das maiores negociações residenciais do Rio nos últimos anos.
O valor chamou atenção até para os padrões do bairro mais valorizado da cidade. Pelas contas do mercado, o metro quadrado saiu por cerca de R$ 83 mil.
Claro que a localização é de tirar o fôlego. Mas quando um apartamento ultrapassa a casa dos R$ 46 milhões, fica a dúvida: o mar estava incluso no pacote ou foi cobrado à parte?
Uma coisa é certa: no Leblon, a vista continua sendo um dos luxos mais caros do Brasil.