Pedro Bial deixou jornalistas falando sozinhos após o Prêmio da Música BrasileiraIA

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Andrei Lara
A saída de Pedro Bial do Prêmio da Música Brasileira, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, segue repercutindo entre jornalistas que aguardavam entrevistas após a cerimônia. Profissionais relataram nas redes sociais que o apresentador deixou o local sem atender a imprensa. Entre os comentários, alguns destacaram que esse tipo de postura não seria novidade nos bastidores. Bola fora total!