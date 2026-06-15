Bruna Zanardo acompanhou Brasil x Marrocos no MetLife Stadium, em Nova Jersey - Foto: reprodução Instagram

Bruna Zanardo acompanhou Brasil x Marrocos no MetLife Stadium, em Nova JerseyFoto: reprodução Instagram

Publicado 15/06/2026 07:21

Miss Rio de Janeiro Universo 2026, Bruna Zanardo viveu uma experiência daquelas em Nova Jersey. A representante fluminense assistiu ao jogo entre Brasil e Marrocos no MetLife Stadium, em East Rutherford, e acompanhou de perto o clima da Copa do Mundo.

A passagem pelos Estados Unidos também faz parte da preparação de Bruna para o Miss Brasil Universo 2026, que acontece no dia 25 de julho, em São Paulo. Em Nova York, ela aproveita a temporada para treinar o inglês e ampliar sua vivência internacional.

Mas, desta vez, o destaque foi mesmo fora das passarelas. No estádio, em meio à torcida e à energia de um jogo da Seleção, Bruna mostrou que elegância também combina com arquibancada.