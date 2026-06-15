Maxiane Rodrigues marcou presença no evento do Village Superbet e chamou atenção com um elegante vestido em homenagem à Seleção Brasileira. Em clima de Copa do Mundo, a ex-BBB esbanjou simpatia, beleza e muito patriotismo durante a noite, reforçando sua torcida pelo Brasil dentro e fora dos gramados - Crédito: RT Fotografia

Maxiane Rodrigues marcou presença no evento do Village Superbet e chamou atenção com um elegante vestido em homenagem à Seleção Brasileira. Em clima de Copa do Mundo, a ex-BBB esbanjou simpatia, beleza e muito patriotismo durante a noite, reforçando sua torcida pelo Brasil dentro e fora dos gramadosCrédito: RT Fotografia

Publicado 15/06/2026 07:00

O Village Superbet movimentou o Jockey Club Brasileiro durante todo o fim de semana. Na sexta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar comandaram os shows. No sábado, foi a vez de Léo Santana embalar o público em clima de Copa. Já no domingo, a programação ficou por conta de Thiaguinho e Péricles.

Se dentro de campo Brasil e Marrocos ficaram no empate, fora dele o jogo social foi de encher os olhos. Circularam por lá nomes como Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Diego Martins, Digão Ribeiro, Hugo Bonemer, João Fontenelle, Livia Rossy, Maxiane Rodrigues, Quitéria Chagas, Larissa Ayres e Marcos Pitombo.

Uma coisa já dá para cravar: se dentro de campo o placar terminou empatado, no Jockey a vitória foi das celebridades.