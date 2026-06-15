Maxiane Rodrigues marcou presença no evento do Village Superbet e chamou atenção com um elegante vestido em homenagem à Seleção Brasileira. Em clima de Copa do Mundo, a ex-BBB esbanjou simpatia, beleza e muito patriotismo durante a noite, reforçando sua torcida pelo Brasil dentro e fora dos gramadosCrédito: RT Fotografia
Famosos lotam evento da Copa no Jockey Club
Village Superbet movimentou o Jockey Club Brasileiro com shows, transmissão dos jogos e a presença de artistas, influenciadores e celebridades
Famosos lotam evento da Copa no Jockey Club
Village Superbet movimentou o Jockey Club Brasileiro com shows, transmissão dos jogos e a presença de artistas, influenciadores e celebridades
Pedro Bial deixou jornalistas falando sozinhos após o Prêmio da Música Brasileira
Saída de Pedro Bial do Prêmio da Música Brasileira sem atender jornalistas repercute nos bastidores e rende comentários entre profissionais da imprensa
O mar estava incluso? Apartamento é vendido por R$ 46,5 milhões no Leblon
Venda de apartamento por R$ 46,5 milhões na Avenida Delfim Moreira movimenta o mercado de luxo e faz a vista para o mar virar assunto
No Dia dos Namorados, Lucas Lobato se derrete para Carlinhos Maia: 'amo você'
Em pleno Dia dos Namorados, estudante de Medicina publica declaração para Carlinhos Maia e fecha com um 'amo você' daqueles que não passam batido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.