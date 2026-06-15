Fernanda Gentil e Romário - Reprodução / Instagram

Fernanda Gentil e RomárioReprodução / Instagram

Publicado 15/06/2026 07:40

Fernanda Gentil, que está na cobertura da Copa do Mundo pela CazéTV, acabou virando assunto nas redes depois de uma saia justa ao vivo com Romário. A jornalista perguntou se o empate do Brasil com Marrocos poderia ser encarado como uma derrota. O Baixinho, daquele jeitinho “simpático” que o Brasil já conhece, respondeu que quem pensa assim “não entende de futebol”.

A fala pegou mal, claro. Nas redes, muita gente viu grosseria. Fernanda, elegante, foi às redes explicar que não se sentiu ofendida e que já conhecia Romário de outros trabalhos.

Bonito da parte dela. Mas também vamos combinar: gentileza gera gentileza. Romário entende muito de futebol, ninguém discute. Agora, simpatia nunca foi seu forte. E como político, convenhamos, também não dá para dizer que entende tão bem assim do jogo.