Fernanda Gentil e RomárioReprodução / Instagram
Romário dá patada em Fernanda Gentil ao vivo e reação da jornalista viraliza
Comentário do ex-jogador durante transmissão da Copa repercutiu nas redes sociais.
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Famosos lotam evento da Copa no Jockey Club
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Pedro Bial deixou jornalistas falando sozinhos após o Prêmio da Música Brasileira
Saída de Pedro Bial do Prêmio da Música Brasileira sem atender jornalistas repercute nos bastidores e rende comentários entre profissionais da imprensa
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