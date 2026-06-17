Supostas imagens envolvendo Virginia Fonseca e o goleiro nigeriano Maduka Okoye movimentaram as redes sociais, mas a equipe da influenciadora negou a autenticidade dos registros Fotos: reprodução
Var anula affair de Virginia com goleiro da Nigéria
Supostas imagens com Maduka Okoye circularam nas redes, mas equipe da influenciadora nega autenticidade dos registros
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Supostas imagens com Maduka Okoye circularam nas redes, mas equipe da influenciadora nega autenticidade dos registros
Suposta amante do presidente da CBF, Tatá Barcellos teria vivido affair com Caio Castro
Antes de aparecer na polêmica da CBF, influenciadora já chamava atenção por viagens internacionais, vida de luxo e fotos ao lado de famosos
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Romário dá patada em Fernanda Gentil ao vivo e reação da jornalista viraliza
Comentário do ex-jogador durante transmissão da Copa repercutiu nas redes sociais.
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