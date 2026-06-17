Supostas imagens envolvendo Virginia Fonseca e o goleiro nigeriano Maduka Okoye movimentaram as redes sociais, mas a equipe da influenciadora negou a autenticidade dos registros - Fotos: reprodução

Supostas imagens envolvendo Virginia Fonseca e o goleiro nigeriano Maduka Okoye movimentaram as redes sociais, mas a equipe da influenciadora negou a autenticidade dos registros Fotos: reprodução

Publicado 17/06/2026 07:00

Bastou a circulação de supostas imagens envolvendo Virginia Fonseca e o goleiro nigeriano Maduka Okoye para a internet fazer o que mais gosta: criar um casal.

Em poucas horas, as redes sociais já estavam em ritmo acelerado, com direito a teorias, comentários e gente jurando que tinha descoberto o novo romance da Copa do Mundo. O detalhe é que ninguém apresentou uma prova convincente do suposto encontro.

Antes que a história ganhasse mais capítulos, a equipe de Virginia entrou em campo e garantiu que as imagens que circulam nas redes são falsas.

Resultado: a torcida até tentou marcar o gol, mas o VAR foi chamado e anulou a jogada. Pelo menos por enquanto, o affair continua apenas no campeonato da imaginação dos internautas.