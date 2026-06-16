Tatá Barcellos e Caio Castro aparecem juntos em evento de automobilismo. A aproximação, revelada agora pela Coluna Andrei Lara, ganhou novo peso após o nome da influenciadora surgir na polêmica envolvendo o presidente da CBF - Foto: fonte secreta

Tatá Barcellos e Caio Castro aparecem juntos em evento de automobilismo. A aproximação, revelada agora pela Coluna Andrei Lara, ganhou novo peso após o nome da influenciadora surgir na polêmica envolvendo o presidente da CBF Foto: fonte secreta

Publicado 16/06/2026 06:35

Se a crise da CBF tem dinheiro, poder e viagem internacional, também tem personagem que saiu dos bastidores para virar assunto nacional.

O nome dela é Tatá Barcellos.

A Coluna Andrei Lara apurou com exclusividade que Tatá viveu em Barra Mansa, no Sul Fluminense, onde foi casada com um advogado conhecido na região. Pessoas que conviveram com ela naquela época a descrevem como bonita, educada e discreta.

Depois da separação, a vida mudou de rota.

Tatá deixou o interior e passou a viver no Rio de Janeiro. A partir daí, conhecidos começaram a notar uma transformação no estilo de vida dela.

Vieram as viagens internacionais. Os hotéis de luxo. Os eventos badalados. As fotos em lugares disputados. E uma rotina cercada de gente bonita, famosa e bem relacionada.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, o novo momento de Tatá virou assunto em Barra Mansa e região. Cada foto publicada parecia alimentar uma nova rodada de comentários.

Entre uma viagem e outra, Tatá também teria se relacionado com pessoas de alto poder aquisitivo, o que reforçou a imagem de uma vida cercada de glamour, ostentação e histórias que até hoje despertam curiosidade.

Um dos episódios que mais mexeu com os bastidores aconteceu quando ela apareceu em registros ao lado do ex-global Caio Castro durante um evento de automobilismo.

A imagem correu grupos de WhatsApp e rodas de conversa no Sul Fluminense. Teve gente apostando em romance, teve gente dizendo que era amizade e teve gente tentando descobrir o que realmente havia por trás daquela aproximação.

A coluna apurou com exclusividade que pessoas ligadas ao ator negavam qualquer relacionamento amoroso entre os dois. Mesmo assim, a foto ajudou a colocar Tatá no radar de quem acompanha celebridades, bastidores e vida social.

A coluna tentou contato com Caio Castro para comentar o assunto, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria

Agora, em outro capítulo cercado de poder e bastidores, ela volta aos holofotes em uma história muito maior: a crise que sacode a CBF e colocou seu nome entre os mais comentados do momento.

Tatá também chamou atenção por outro detalhe: ela desativou seu perfil no Instagram ontem. A conta tinha cerca de 63 mil seguidores. Na bio, ela se apresentava como farmacêutica e destacava atuação em emagrecimento, performance e metabolismo, terapias injetáveis e manipulados.

De Barra Mansa ao Catar, Tatá Barcellos deixou de ser assunto de rodinha do interior para virar personagem de uma novela real que mistura futebol, luxo, poder e muita curiosidade.

E pelo jeito, essa história ainda está longe do capítulo final.