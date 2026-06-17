Liniker estampa a capa da edição de junho/julho da Vogue Brasil em um ensaio que já está dando o que falar. A cantora e atriz falou sobre carreira, exposição, sucesso e os desafios da vida sob os holofotes - Foto: Mar+Vin

Liniker estampa a capa da edição de junho/julho da Vogue Brasil em um ensaio que já está dando o que falar. A cantora e atriz falou sobre carreira, exposição, sucesso e os desafios da vida sob os holofotesFoto: Mar+Vin

Publicado 17/06/2026 07:08

Capa da Vogue Brasil de junho/julho, Liniker disse à revista que tem sofrido muito hate nos últimos anos e reclamou que as pessoas não conseguem humanizar sua imagem.

Mas também não dá para fingir que o comentário vem do nada. Nos bastidores e entre muita gente do público, a fama de pouca simpatia da cantora já corre faz tempo.

Artista não precisa viver sorrindo para todo mundo. Mas quem escolhe viver da fama também precisa entender que carinho do público não é detalhe, é parte do trabalho. Aplauso lota show, compra ingresso e sustenta carreira. Depois, não dá para tratar tudo como incômodo.