Liniker estampa a capa da edição de junho/julho da Vogue Brasil em um ensaio que já está dando o que falar. A cantora e atriz falou sobre carreira, exposição, sucesso e os desafios da vida sob os holofotesFoto: Mar+Vin
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Capa da Vogue Brasil, cantora fala sobre exposição, ataques e os desafios da vida sob os holofotes
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