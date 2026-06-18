Acordo de R$ 30 mil parcelado em seis vezes colocou Isis Valverde no centro de uma nova polêmicaFoto: reprodução Instagram
Ex-funcionária pediu 385 mil de indenização, mas Isis Valverde vai pagar 6 parcelas de 5 mil
Defesa da atriz rebate ação trabalhista, mas valor do acordo e parcelamento viram alvo de comentários
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O público mudou com Virgínia?
Exposição constante, rumores envolvendo Vini Jr. e questionamentos sobre a vida pessoal colocam a influenciadora sob novo olhar do público
Até craque sente saudade: Seleção Brasileira promove reencontro com familiares durante a Copa
Jogadores da Seleção Brasileira receberam familiares em momento especial longe da pressão dos gramados
Luciana Gimenez deve assinar com a Band nos próximos dias
Apresentadora está perto de fechar acordo com a emissora, e mudança já é tratada nos bastidores como questão de tempo
Liniker reclama de hate, mas fama de pouca simpatia já corre faz tempo
Capa da Vogue Brasil, cantora fala sobre exposição, ataques e os desafios da vida sob os holofotes
Var anula affair de Virginia com goleiro da Nigéria
Supostas imagens com Maduka Okoye circularam nas redes, mas equipe da influenciadora nega autenticidade dos registros
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