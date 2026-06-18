Acordo de R$ 30 mil parcelado em seis vezes colocou Isis Valverde no centro de uma nova polêmica - Foto: reprodução Instagram

Acordo de R$ 30 mil parcelado em seis vezes colocou Isis Valverde no centro de uma nova polêmicaFoto: reprodução Instagram

Publicado 18/06/2026 06:21

A defesa de Isis Valverde tentou rebater a ex-funcionária dizendo que ela “tentou a sorte” em busca de uma “bocanhada” trabalhista. A frase, claro, pegou mal.

Segundo informações divulgadas sobre o processo, a ex-cozinheira alegou que trabalhava de segunda a sexta, das 8h30 às 20h/20h30, com apenas 20 minutos de intervalo. O salário teria começado em R$ 1.500 e chegado a R$ 2.500 mensais.

A funcionária pedia R$ 385 mil na Justiça, mas o caso terminou em acordo de R$ 30 mil, parcelado em seis vezes de R$ 5 mil.

Casa de cinema, jato particular, marido bilionário e acordo trabalhista no carnê. Às vezes, a ironia não bate à porta: chega de jatinho e ainda pede para parcelar.