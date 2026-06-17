Neymar aproveitou o dia reservado às famílias para matar a saudade dos filhos durante a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo - Foto: reprodução Instagram

Neymar aproveitou o dia reservado às famílias para matar a saudade dos filhos durante a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo Foto: reprodução Instagram

Publicado 17/06/2026 08:00

Nem só de treino, concentração e estratégia vive uma Copa do Mundo. Ontem foi dia de deixar a bola um pouco de lado e matar a saudade. Os jogadores da Seleção Brasileira receberam familiares em um encontro especial que arrancou sorrisos de quem vinha encarando uma rotina pesada desde o início da competição.

Antes do almoço, parentes acompanharam as atividades da equipe e depois seguiram para o hotel da delegação. Afinal, até quem ganha milhões, veste a amarelinha e carrega o peso de um país inteiro nas costas sente falta de um abraço de mãe.