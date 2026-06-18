Virgínia enfrenta uma mudança na percepção do público e vê crescer o número de críticas nas redes sociais Foto: reprodução Instagram
O público mudou com Virgínia?
Exposição constante, rumores envolvendo Vini Jr. e questionamentos sobre a vida pessoal colocam a influenciadora sob novo olhar do público
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