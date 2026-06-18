Virgínia enfrenta uma mudança na percepção do público e vê crescer o número de críticas nas redes sociais - Foto: reprodução Instagram

Virgínia enfrenta uma mudança na percepção do público e vê crescer o número de críticas nas redes sociais Foto: reprodução Instagram

Publicado 18/06/2026 06:00

Algo parece ter mudado na relação entre Virgínia Fonseca e parte dos seguidores. A influenciadora, que durante muito tempo colecionou apoio quase automático em meio às polêmicas, agora enfrenta uma onda crescente de críticas.

A possível reaproximação com Vini Jr. é apenas mais um capítulo dessa história. Nos últimos meses, aumentaram os comentários sobre a exposição constante da vida pessoal, a rotina longe de casa e a percepção de que Virgínia estaria mais conectada aos holofotes do que à convivência com os filhos.

O fato é que Virgínia continua sendo um dos nomes mais populares do país. A diferença é que o público que antes passava pano para quase tudo parece disposto a questionar muito mais do que questionava antes. E quando a maré muda, até quem estava acostumado a receber aplausos começa a ouvir algumas vaias.

