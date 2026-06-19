A Globo escalou 2.026 influenciadores para reforçar sua cobertura da Copa e ampliar a presença da emissora nas redes sociais - Foto: reprodução

A Globo escalou 2.026 influenciadores para reforçar sua cobertura da Copa e ampliar a presença da emissora nas redes sociais Foto: reprodução

Publicado 19/06/2026 06:42

A Globo resolveu mostrar que também sabe jogar no campo dos criadores de conteúdo. Em parceria com a Play9, a emissora escalou nada menos que 2.026 influenciadores para reforçar sua cobertura da Copa. São 26 nomes de grande alcance e outros 2 mil micro e nanoinfluenciadores espalhados pelo país.

A explicação oficial é bonita: aproximar a transmissão do público jovem, ocupar as redes sociais e ampliar a conversa sobre o Mundial. Tudo muito moderno, estratégico e natural.

Pode até não ter sido criado para bater de frente com a CazéTV. Mas quando foi que a Globo reuniu mais de 2 mil influenciadores justamente no momento em que a concorrente virou fenômeno e começou a incomodar gente grande? Coincidência? Só para quem ainda acredita em versão oficial sem fazer pergunta.