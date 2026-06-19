A Globo escalou 2.026 influenciadores para reforçar sua cobertura da Copa e ampliar a presença da emissora nas redes sociais Foto: reprodução
Globo escala 2 mil influenciadores e jura que não está de olho na CazéTV
Em parceria com a Play9, emissora reúne 2.026 criadores de conteúdo para ampliar a cobertura da Copa e conquistar o público jovem nas redes sociais
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Virgínia e Vini Jr. já teriam reatado e podem anunciar volta no Domingão: coragem!
Flores preservadas, gol dedicado e uma verdadeira faxina no Instagram aumentam os rumores de reconciliação, embora o casal ainda não tenha confirmado a volta
Filho de Gilmar Mendes surge como possível sucessor de Samir Xaud na CBF. Todo mundo quer a cadeira!
Supostas amantes, viagem de R$ 117 mil, operação abafa e até possíveis sucessores: a crise do presidente da CBF ganha novos capítulos
Ex-funcionária pediu 385 mil de indenização, mas Isis Valverde vai pagar 6 parcelas de 5 mil
Defesa da atriz rebate ação trabalhista, mas valor do acordo e parcelamento viram alvo de comentários
O público mudou com Virgínia?
Exposição constante, rumores envolvendo Vini Jr. e questionamentos sobre a vida pessoal colocam a influenciadora sob novo olhar do público
Até craque sente saudade: Seleção Brasileira promove reencontro com familiares durante a Copa
Jogadores da Seleção Brasileira receberam familiares em momento especial longe da pressão dos gramados
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