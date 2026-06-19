Virgínia Fonseca e Vini Jr.: sinais nas redes sociais e nos bastidores alimentam os rumores de reconciliação - Foto: reprodução

Virgínia Fonseca e Vini Jr.: sinais nas redes sociais e nos bastidores alimentam os rumores de reconciliação Foto: reprodução

Publicado 19/06/2026 06:16

A novela envolvendo Virgínia Fonseca e Vini Jr. parece longe de chegar ao último capítulo. Depois de um término cercado de barulho, mágoas e condições consideradas inegociáveis, os dois já teriam se acertado nos bastidores e estariam apenas escolhendo o melhor momento para anunciar a reconciliação.

E pista é o que não falta.

Nos últimos dias, Vini Jr. teria enviado para Virgínia um buquê feito com flores naturais preservadas. Elas passam por um tratamento especial de conservação para manter a aparência, a textura e a beleza por muito mais tempo do que um arranjo comum. Segundo a influenciadora, o presente pode durar até dois anos. Ou seja, o buquê, além de romântico, veio praticamente com prazo de validade maior do que muito relacionamento de celebridade.

Depois, durante a estreia da Seleção Brasileira na Copa, o jogador marcou um gol e procurou Virgínia no estádio. Faltou apenas parar diante da câmera e mandar um “alô, Virgínia”, porque o recado parece ter chegado muito bem ao destino.

Mas a prova de amor que realmente chamou atenção aconteceu no Instagram. Vini Jr. teria deixado de seguir cerca de 50 mulheres. Uma verdadeira faxina digital, daquelas capazes de transformar até o homem mais disputado do futebol em exemplo de bom comportamento nas redes sociais.

O movimento foi interpretado como mais uma tentativa do jogador de recuperar a confiança de Virgínia e mostrar que estaria disposto a cumprir as exigências para retomar o relacionamento. E olha que a influenciadora já havia deixado claro que certos pontos não estavam abertos para negociação. Pelo visto, negociaram.

A suspeita é que os dois já estejam juntos novamente, mas prefiram preparar o público aos poucos antes de oficializar a volta. Primeiro vêm as flores, depois o gol, em seguida a limpeza no Instagram e, quando todos já estiverem acostumados com a ideia, surge o anúncio com declaração de amor, salmo nos stories e discurso sobre perdão.

E não seria surpresa se o grande retorno acontecesse no Domingão com Huck. Virgínia mantém uma relação profissional com Luciano Huck, e a reconciliação teria tudo para virar o conteúdo perfeito para a televisão: emoção, lágrimas, pedido de desculpas e audiência.

Até agora, Virgínia e Vini Jr. não confirmaram publicamente que reataram. Mas, diante de tantos sinais, fica difícil acreditar que tudo seja apenas coincidência.

O amor pode até ser lindo, o perdão pode até ser divino, mas convenhamos: jogador de futebol milionário, famoso e cercado de mulheres deslumbrantes por todos os lados não é exatamente o cenário mais tranquilo para quem já teve a confiança abalada. Virgínia, minha filha, se resolver voltar, volte de olhos bem abertos. E esta coluna, sem querer querendo, já deixa o plantão armado para a próxima pisada na bola. Porque promessa de mudança é bonita, mas fidelidade não se prova com buquê, gol dedicado nem faxina no Instagram. Por aqui, ninguém está desejando o pior, claro. Mas esta coluna já está de prontidão, esperando a hora de noticiar a próxima pulada de cerca.