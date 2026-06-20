Gardênia Cavalcanti e Beth Szafir durante o petit comité realizado no superapartamento da apresentadora, na Barra da TijucaFoto: Fotógrafo secreto
Da Louis Vuitton às relíquias de Hebe: Gardênia Cavalcanti recebe Beth Szafir e famosos na Barra
Apresentadora saiu de um evento da Louis Vuitton e recebeu Beth Szafir, Fabiana Karla e outros convidados em um jantar cercado por peças do acervo de Hebe Camargo
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Anitta é acusada de dar show de arrogância em set de filmagem
Integrantes da equipe de ‘Pedro e Nina’ teriam reclamado do isolamento exigido pela cantora, da proibição de fotos e do tratamento dado ao elenco e à figuração
Globo escala 2 mil influenciadores e jura que não está de olho na CazéTV
Em parceria com a Play9, emissora reúne 2.026 criadores de conteúdo para ampliar a cobertura da Copa e conquistar o público jovem nas redes sociais
Virgínia e Vini Jr. já teriam reatado e podem anunciar volta no Domingão: coragem!
Flores preservadas, gol dedicado e uma verdadeira faxina no Instagram aumentam os rumores de reconciliação, embora o casal ainda não tenha confirmado a volta
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