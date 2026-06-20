Gardênia Cavalcanti e Beth Szafir durante o petit comité realizado no superapartamento da apresentadora, na Barra da Tijuca - Foto: Fotógrafo secreto

Gardênia Cavalcanti e Beth Szafir durante o petit comité realizado no superapartamento da apresentadora, na Barra da TijucaFoto: Fotógrafo secreto

Publicado 20/06/2026 07:30

Gardênia Cavalcanti viveu uma noite em dois atos no Rio de Janeiro. Primeiro, a apresentadora da Band Rio prestigiou o encontro fechado promovido pela Louis Vuitton em celebração aos 130 anos de seu icônico Monogram. Em seguida, seguiu direto para seu superapartamento no condomínio Península, na Barra da Tijuca, onde ainda tinha uma recepção especial pela frente.

Ao lado do marido, Marcos Rezende, Gardênia recebeu um petit comité em torno da empresária Beth Szafir. A lista de convidados era selecionadíssima.

Passaram por lá a atriz Quitéria Chagas; o empresário André Ramos e o marido, o dermatologista Gabriel Monteiro de Castro; a executiva de marketing e apresentadora Cris Rassier; a atriz e humorista Fabiana Karla; e Fabiana Araújo, sobrinha de Lucinha Araújo, considerada por ela como uma filha e uma das responsáveis pela preservação do legado de Cazuza.

O menu da noite foi assinado pelo chef Edson Alexandre, da Maxxima Gastronomia, e completou a recepção preparada nos mínimos detalhes.

A decoração também chamou atenção pela presença de peças que pertenceram a Hebe Camargo, por quem Gardênia mantém profunda admiração. As louças usadas na recepção, o piano e as imagens de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima fazem parte do acervo da eterna apresentadora.

Fabiana Karla ficou especialmente encantada com as imagens religiosas e fez questão de observar cada detalhe. Mais tarde, Miguel, filho de Gardênia, tocou para os convidados no piano que pertenceu a Hebe.

Entre o luxo da Louis Vuitton, a intimidade dos amigos e as lembranças de uma das maiores apresentadoras da televisão brasileira, Gardênia encerrou a noite com elegância, afeto e muita história para contar.