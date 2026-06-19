Anitta teria provocado desconforto nos bastidores de ?Pedro e Nina? antes mesmo de estrear como atriz - Foto: Reprodução

Anitta teria provocado desconforto nos bastidores de ?Pedro e Nina? antes mesmo de estrear como atriz Foto: Reprodução

Publicado 19/06/2026 07:00

Anitta ainda nem estreou como atriz, mas já estaria causando um verdadeiro mal-estar nos bastidores de Pedro e Nina. Segundo informações divulgadas na TV, integrantes da equipe reclamam do isolamento exigido pela cantora, da proibição de fotos e do tratamento dado ao elenco e à figuração. O clima teria ficado tão pesado que ela ganhou o apelido de ‘Antipática’. Teve até ator dizendo que, se soubesse como seria, nem teria aceitado participar do filme. Pelo visto, o barraco começou antes mesmo de o diretor gritar ‘ação’.