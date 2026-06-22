Nanda Costa deixou teatro no Leblon acompanhada da produtora Emilie Rey - Foto: reprodução Instagram

Nanda Costa deixou teatro no Leblon acompanhada da produtora Emilie ReyFoto: reprodução Instagram

Publicado 22/06/2026 06:35

Nanda Costa foi vista na noite do último sábado, 20, deixando um teatro no Leblon, no Rio de Janeiro, acompanhada da produtora baiana Emilie Rey, ex de Francisco Gil, filho de Preta Gil.

As duas assistiram à peça Prima Facie, estrelada por Débora Falabella, e saíram juntas do local. Depois, deixaram o teatro no mesmo táxi.

Para quem não sabe, Nanda Costa foi casada com Lan Lanh, cantora baiana, com quem tem duas filhas. A atriz sempre tratou sua vida afetiva com naturalidade e sem fazer espetáculo.

Já Emilie Rey, além de ter vivido um relacionamento com Francisco Gil, também é conhecida no meio artístico e circula entre nomes bastante famosos.

Foi só uma saída de teatro? Pode até ter sido. Mas, no universo dos famosos, basta um táxi compartilhado, uma companhia conhecida e um pouco de silêncio para a curiosidade entrar em cena antes mesmo do próximo ato.