Virginia Fonseca apareceu em jantar nos Estados Unidos e voltou a alimentar rumores de reconciliação com Vini Jr. - Foto: reprodução Instagram

Virginia Fonseca apareceu em jantar nos Estados Unidos e voltou a alimentar rumores de reconciliação com Vini Jr.Foto: reprodução Instagram

Publicado 22/06/2026 07:20

Esquece essa história de flagra inocente. O jantar de Virginia Fonseca em Nova Iorque teve muito mais cara de roteiro do que de descuido. Nada ali parece perdido, sem querer ou por acaso. Pelo contrário: está tudo com cheiro de estratégia.

Virginia está nos Estados Unidos por causa dos compromissos ligados à Copa do Mundo, mas quem acabou entrando em campo foi a novela com Vini Jr. A influenciadora apareceu em um jantar ao lado de nomes ligados ao círculo do jogador, e isso foi o bastante para a internet entender o recado.

Na mesa estavam Duda Freire, amiga de Virginia e namorada do empresário de Vini Jr., além de Lídia Souza, que também circula no grupo próximo ao atleta. Vini não apareceu oficialmente no vídeo, mas o entorno dele estava tão bem representado que nem precisava de legenda.

Para completar o tempero, Jessi Tranquilla publicou um vídeo mostrando o encontro e depois apagou. Aí pronto. O que poderia passar como um simples jantar virou mais um capítulo da novela Virginia e Vini Jr.

Mas vamos combinar? Quem vive de internet sabe muito bem o peso de um vídeo postado e apagado. Isso não some. Isso cresce. Vira print, vira comentário, vira prova popular e vira combustível para a fofoca andar sozinha.

A impressão é que Virginia e Vini estão dando doses homeopáticas ao público. Uma pista aqui, outra ali, um jantar agora, um silêncio depois. Tudo para que, quando o anúncio vier, se vier, ninguém caia duro de susto.

Não parece vazamento. Parece preparação de terreno. O casal não precisa aparecer junto em toda cena. Basta colocar as peças certas na mesa e deixar a internet montar o quebra-cabeça.

No fim, talvez a volta nem precise ser revelada. Ela já está sendo servida aos poucos. E, pelo visto, Virginia sabe muito bem o que está fazendo. O prato principal saiu no jantar, mas a conta quem está pagando é a curiosidade do público.