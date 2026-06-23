Entre escorpiões, denúncias e uma "Sala de Estado-Maior", Deolane tenta mudar de endereço pela via jurídica - Foto: reprodução

Entre escorpiões, denúncias e uma "Sala de Estado-Maior", Deolane tenta mudar de endereço pela via jurídica Foto: reprodução

Publicado 23/06/2026 06:00

Escorpiões na cela, comida supostamente contaminada por fezes, crise de pânico e OAB no meio do enredo. A prisão de Deolane Bezerra ganhou ingredientes de novela, mas a discussão principal é bem menos cinematográfica.

A OAB pediu que ela seja transferida para uma “Sala de Estado-Maior”, nome pomposo para um local especial de custódia destinado a advogados presos antes de condenação definitiva. Não é hotel cinco estrelas, mas também não é cela comum. Caso esse espaço não exista, a alternativa defendida é a prisão domiciliar.

Enquanto a defesa relata condições degradantes, a administração penitenciária nega irregularidades. No fim, a batalha de Deolane pode depender menos dos escorpiões e mais da famosa carteirinha da OAB.