Entre escorpiões, denúncias e uma "Sala de Estado-Maior", Deolane tenta mudar de endereço pela via jurídica Foto: reprodução
Escorpiões, fezes e uma carteira da OAB: a cartada de Deolane para deixar a prisão
Após reclamar das condições da prisão, influenciadora vê a OAB entrar em campo por um detalhe nada pequeno: ela também é advogada
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Vini Júnior escreveu carta para o futuro e quase tudo virou realidade
Jogador resgatou carta antiga com metas da carreira, e quase tudo já saiu do papel
Virginia e Vini Jr. já voltaram. Agora fingem surpresa em flagras ensaiados
Influenciadora apareceu em jantar nos Estados Unidos ao lado de nomes ligados ao círculo do jogador, e a internet entendeu o recado
O abecedário de Margareth Serrão, mãe de Virginia: A de amor, B de baixinho, C de seleção
Mãe de Virginia Fonseca escreveu 'celeção' com C, culpou o editor e ainda lembrou que é formada
Nanda Costa deixa teatro com ex de Francisco Gil
Atriz foi vista deixando peça no Leblon acompanhada da produtora baiana Emilie Rey
Vampeta chama Raphinha de ‘falido’ e família chama Vampeta de mentiroso
Ex-jogador expôs supostos problemas financeiros e familiares do atleta, e a família reagiu chamando a declaração de mentira
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