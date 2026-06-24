Neymar - reprodução

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Publicado 24/06/2026 19:49 | Atualizado 24/06/2026 19:51

Este colunista passou boa parte da tarde desta quarta, 24, apurando os detalhes da negociação envolvendo Neymar e DJ Marlboro em Mangaratiba. O primeiro contato foi diretamente com Marlboro, que, sempre muito gentil com este colunista, respondeu prontamente e passou o contato de seu assessor de imprensa, Betoh Cascardo.

Em conversa com esta coluna, Betoh confirmou o principal: a negociação realmente aconteceu. Depois de muita insistência, Neymar conseguiu a casa de DJ Marlboro em Mangaratiba, imóvel que ficava próximo a uma das propriedades do jogador e era alvo de interesse justamente por uma questão de privacidade.

A coluna apurou que a história não se resume à proposta de R$ 22 milhões que circulou nos bastidores. Esse valor teria sido ventilado em uma investida anterior de Neymar, mas não representaria o formato final do acordo. O que avançou, de fato, foi uma composição envolvendo troca de imóveis, uma casa de praia que pertencia ao jogador, outros imóveis menores e um acerto financeiro.

Ou seja, não foi simplesmente uma bolada de R$ 22 milhões depositada na conta de DJ Marlboro. O acordo foi costurado de outra forma, com imóveis envolvidos e uma compensação financeira menor.

A insistência de Neymar tinha um motivo claro: privacidade. O jogador queria ampliar o espaço ao redor de sua propriedade em Mangaratiba e tinha interesse direto no imóvel de Marlboro, que era, até então, o único vizinho colado à casa do craque. O DJ, por outro lado, sempre demonstrou resistência em deixar a casa, especialmente por sua ligação antiga com a cidade.

E essa ligação não é pequena. DJ Marlboro já foi secretário de Cultura de Mangaratiba e mantém uma relação afetiva com o município há muitos anos. Esse foi um dos pontos centrais da negociação. Marlboro não queria simplesmente sair de Mangaratiba.

Por isso, o acordo foi desenhado para atender aos dois lados: Neymar ficaria com a casa que tanto queria e Marlboro continuaria com endereço na cidade. A solução encontrada foi justamente a troca por imóveis ligados ao próprio jogador.

A coluna também apurou que uma das casas que pertenciam a Neymar em Mangaratiba agora está com DJ Marlboro. É nesse imóvel que o artista vem realizando as festas mensais do projeto “Legado, o funk vive”, dedicado ao funk das antigas e à preservação da memória do gênero.

A próxima edição do evento está marcada para o dia 12 de julho e faz parte do projeto dedicado à memória do funk.

Antes da confirmação, Marlboro chegou a brincar nas redes sociais com a possível venda, fazendo piada com a ideia de ter recusado uma proposta de Neymar.

Só que, por trás do humor, havia uma negociação real acontecendo.

No fim das contas, Neymar conseguiu a casa que tanto queria, Marlboro continuou em Mangaratiba e a história ganhou uma reviravolta daquelas. Não foi uma venda milionária em dinheiro vivo, mas uma troca costurada nos bastidores.