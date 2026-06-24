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Bomba! Neymar conseguiu após muita insistência: casa de DJ Marlboro em Mangaratiba agora é dele
Neymar queria privacidade e conseguiu a casa do único vizinho colado à sua propriedade em Mangaratiba; DJ Marlboro, ex-secretário de Cultura da cidade, fechou acordo por permuta após proposta de R$ 22 milhões circular nos bastidores, em negociação apurada por este colunista após contato direto com o artista e com sua assessoria de imprensa
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Esposa de Raphinha é acusada pela crise financeira do jogador
Atacante da Seleção Brasileira repudiou imediatamente a acusação, negou a versão e saiu em defesa de Taia Belloli
Ludmilla perde a paciência com fãs na porta da Globo e abandona fotos
Cantora alegou atraso, cobrou organização do grupo e foi embora antes de concluir o atendimento ao público
Milhões, bets e coincidências: o quebra-cabeça que a Polícia Federal ainda tenta montar sobre Virgínia
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Escorpiões, fezes e uma carteira da OAB: a cartada de Deolane para deixar a prisão
Após reclamar das condições da prisão, influenciadora vê a OAB entrar em campo por um detalhe nada pequeno: ela também é advogada
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