Raphinha saiu em defesa da esposa, Taia Belloli, após ela ser acusada pela crise financeira do jogadorFoto: reprodução Instagram
Esposa de Raphinha é acusada pela crise financeira do jogador
Atacante da Seleção Brasileira repudiou imediatamente a acusação, negou a versão e saiu em defesa de Taia Belloli
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Vini Júnior escreveu carta para o futuro e quase tudo virou realidade
Jogador resgatou carta antiga com metas da carreira, e quase tudo já saiu do papel
Virginia e Vini Jr. já voltaram. Agora fingem surpresa em flagras ensaiados
Influenciadora apareceu em jantar nos Estados Unidos ao lado de nomes ligados ao círculo do jogador, e a internet entendeu o recado
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