Raphinha saiu em defesa da esposa, Taia Belloli, após ela ser acusada pela crise financeira do jogador - Foto: reprodução Instagram

Raphinha saiu em defesa da esposa, Taia Belloli, após ela ser acusada pela crise financeira do jogadorFoto: reprodução Instagram

Publicado 24/06/2026 07:30

A polêmica envolvendo Raphinha, atacante da Seleção Brasileira, ganhou contornos ainda mais pesados. Após declarações de Vampeta sobre uma crise financeira na vida do jogador, parte da internet passou a apontar Taia Belloli, esposa do atleta, como culpada pela situação.

A acusação caiu como uma bomba nas redes sociais. Sem qualquer prova concreta apresentada, Taia foi colocada no centro da história e passou a ser responsabilizada por problemas financeiros atribuídos ao marido.

Raphinha reagiu imediatamente. O jogador repudiou a acusação, negou a narrativa envolvendo a esposa e saiu em defesa de Taia, criticando a propagação de informações falsas sobre sua família.

Taia também se manifestou e rebateu os ataques. Ela deixou claro que não há fundamento na tentativa de responsabilizá-la pela vida financeira do jogador e criticou a facilidade com que uma mulher acaba virando alvo quando uma polêmica envolve um casal famoso.

O caso rapidamente ganhou repercussão e dividiu opiniões nas redes. De um lado, internautas repetindo acusações sem provas. Do outro, fãs defendendo o casal e apontando o perigo de transformar boato em verdade absoluta.