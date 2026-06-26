Virginia Fonseca e Vini Jr. voltam ao centro das atenções após reconciliação confirmada e novos capítulos da relação - Foto: reprodução

Virginia Fonseca e Vini Jr. voltam ao centro das atenções após reconciliação confirmada e novos capítulos da relaçãoFoto: reprodução

Publicado 26/06/2026 07:00

Que fase! Virginia Fonseca e Vini Jr. conseguiram transformar uma reconciliação amorosa em brincadeira de recreio. É flor pra cá, coraçãozinho pra lá, curtida, silêncio e uma sucessão de cenas tão infantis que já perderam completamente a graça.

No dia 15 de maio, Virginia anunciou o fim do namoro com um texto quase solene. Disse que havia aprendido a nunca negociar aquilo que considerava inegociável, que preferia terminar com maturidade e pediu que aquela história se tornasse uma página virada.

Ela não escreveu literalmente que jamais voltaria, mas o tom era de porta fechada, luz apagada e chave jogada fora. Pouco depois, a publicação sobre o término foi apagada das redes, e a página que parecia encerrada ganhou um novo capítulo.

Desde então, começou o teatrinho. Veio um buquê de flores preservadas, daqueles que prometem durar até dois anos. Surgiram corações, curtidas e comemorações. Vini teria deixado de seguir dezenas de mulheres, e até a distribuição de ingressos para a mulherada acompanhar os jogos teria entrado na lista de mudanças.

Na última segunda-feira (22), esta coluna publicou que Virginia e Vini Jr. já tinham voltado. A informação ganhou manchete e foi parar na capa de O DIA. Dois dias antes, Virginia havia participado de um jantar em Nova Iorque ao lado de amigos ligados ao jogador.

Durante o encontro, Duda Freire publicou um vídeo no qual Vini apareceu discretamente ao fundo. Pouco depois, ela apagou a gravação. Tarde demais: as imagens já tinham sido salvas e começaram a circular pelas redes. O jantar que deveria ser discreto acabou revelando que os dois estavam juntos no mesmo restaurante.

Depois, Virginia assistiu ao jogo do Brasil contra a Escócia ao lado de Fernanda Cristina, mãe do jogador. A mesma ex-sogra que, até outro dia, curtia publicações críticas à influenciadora agora voltou a distribuir elogios. Uma transformação mais rápida do que replay de gol.

Para completar, surgiu nesta quinta-feira (25) a informação de que os dois reataram oficialmente. Pessoas próximas ao casal garantem que Virginia e Vini já estão juntos e planejam viajar para Ibiza no dia 23 de julho, logo depois da Copa do Mundo. A informação foi publicada pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

Não há mais nada para entender, decifrar ou interpretar. A situação está tão escancarada e tão ridícula que qualquer explicação parece desnecessária. O casal terminou, voltou e resolveu transformar a reconciliação em conteúdo distribuído em capítulos.

O problema não é reatar. Cada um sabe o que perdoa, o que aceita e quais acordos faz dentro de um relacionamento. O que cansa é esse suspense fabricado, com duas pessoas adultas transformando a própria vida amorosa em brincadeira de recreio.

Eles voltaram. Esta coluna já havia contado isso. Agora podem guardar os coraçõezinhos, encerrar o recreio e aproveitar Ibiza em paz.

E, para terminar, Virginia também não faz mais parte do quadro de Luciano Huck. Durou pouco. Muito pouco. Depois de deixar o SBT, a influenciadora foi parar no Domingão e deu sua pinta em rede nacional. Mas a repercussão não foi boa.

Anteontem foi Lucas Guedez quem deixou o projeto. Ontem foi a vez dela. Mas não importa. O importante é que Virginia apareceu na Globo, colocou mais uma emissora no currículo e esteve diante do Brasil inteiro. A crítica não gostou, o público não comprou e o quadro não resistiu. Mas ela apareceu. E, no mundo dos famosos, às vezes é só isso que interessa.

