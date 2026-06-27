Deolane Bezerra foi alvo de busca relembrada pela delegada Maria Corsato - Reprodução

Deolane Bezerra foi alvo de busca relembrada pela delegada Maria CorsatoReprodução

Publicado 27/06/2026 07:40

A delegada Maria Corsato abriu o baú da busca na casa de Deolane Bezerra durante entrevista ao podcast Café com Pires, de Léo Pires, e soltou uma daquelas frases que já nascem prontas para viralizar.

‘Não tinha dinheiro na casa dela, não tinha nada. O que ela tinha de relógio e joia era tudo falso’, contou.

Ai, gente! Aí é covardia com o imaginário da ostentação, né?

Segundo a delegada, mesmo falsos, os itens foram apreendidos, junto com celular, computador e outros objetos. Tudo filmado, registrado e levado. Ela ainda relatou que a equipe preservou a filha de Deolane durante a ação. Pelo menos nisso, ponto positivo.

Resumo da ópera: tinha busca, tinha câmera, tinha apreensão, tinha fama, tinha barulho. Só não tinha dinheiro. E, segundo a delegada, nem joia verdadeira.