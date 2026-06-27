Virgínia Fonseca e Vini Jr. seguem no centro dos rumores de reconciliaçãoFoto: reprodução Instagram
24 horas para negar volta com Vini Jr.? Equipe deixou a novela render
Equipe negou rumor de volta com Vini Jr., mas só depois de a novela render por quase 24 horas
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‘Era tudo falso’: delegada fala sobre joias e relógios de Deolane Bezerra
Delegada Maria Corsato relembra busca na casa de Deolane e diz que joias e relógios eram falsos
Zero surpresa! Virginia volta para Vini Jr., mas se divorcia do Domingão do Huck
Após anunciar o fim com discurso definitivo, Virginia reata com Vini Jr. em meio a flores, corações, sogra, viagem para Ibiza e saída do Domingão do Huck
Bomba! Neymar conseguiu após muita insistência: casa de DJ Marlboro em Mangaratiba agora é dele
Neymar queria privacidade e conseguiu a casa do único vizinho colado à sua propriedade em Mangaratiba; DJ Marlboro, ex-secretário de Cultura da cidade, fechou acordo por permuta após proposta de R$ 22 milhões circular nos bastidores, em negociação apurada por este colunista após contato direto com o artista e com sua assessoria de imprensa
Esposa de Raphinha é acusada pela crise financeira do jogador
Atacante da Seleção Brasileira repudiou imediatamente a acusação, negou a versão e saiu em defesa de Taia Belloli
Ludmilla perde a paciência com fãs na porta da Globo e abandona fotos
Cantora alegou atraso, cobrou organização do grupo e foi embora antes de concluir o atendimento ao público
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