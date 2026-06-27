Virgínia Fonseca e Vini Jr. seguem no centro dos rumores de reconciliação - Foto: reprodução Instagram

Virgínia Fonseca e Vini Jr. seguem no centro dos rumores de reconciliaçãoFoto: reprodução Instagram

Publicado 27/06/2026 08:40

Gente, vamos parar de fingir surpresa? No caso de Virgínia e Vini Jr., não tem mais entrelinha nenhuma. Está tudo escancarado.

A notícia veio ontem, de novo, a internet ferveu e a equipe de Virgínia levou 24 horas para aparecer e dizer que não tinha conhecimento das informações publicadas.

Ah, pronto. Que conveniente!

Se era para negar, negava na hora. Mas não. Deixou render, deixou comentar, deixou virar assunto, deixou a novela fazer hora extra. Depois veio a resposta fria, como se o barulho não tivesse sido ótimo para todo mundo envolvido.

No fim, a negativa chegou. Mas chegou tarde. E quando chega tarde assim, não apaga incêndio nenhum. Só joga mais gasolina.

É exatamente isso que Virgínia quer e gosta.