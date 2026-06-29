Virginia Fonseca disse que terá casa no Rio após a Copa para se dedicar à Grande Rio - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca disse que terá casa no Rio após a Copa para se dedicar à Grande Rio Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 08:30

Virginia Fonseca disse à repórter Monique Arruda, do Portal LeoDias, que depois da Copa vai se dedicar à Grande Rio e terá uma casa no Rio de Janeiro para acompanhar mais de perto a rotina da escola.

Nota da coluna: a mudança faz sentido. Nas vindas anteriores à cidade, Virginia já apareceu hospedada em diferentes endereços, mas a mansão de Vini Jr., na Barra da Tijuca, acabou virando o local mais associado às passagens dela pelo Rio nos últimos meses.

Agora, com uma casa na cidade, a expectativa é que a rainha de bateria esteja mais presente nos compromissos da Grande Rio. Para quem foi cobrada por presença no último Carnaval, o movimento também soa como uma resposta.