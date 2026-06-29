Marisa Monte teve o nome da marca patrocinadora coberto no palco durante sua apresentação, mas negou ter pedido a mudança - Foto: reprodução Instagram

Marisa Monte teve o nome da marca patrocinadora coberto no palco durante sua apresentação, mas negou ter pedido a mudançaFoto: reprodução Instagram

Publicado 29/06/2026 08:15

O Village Superbet 2026, montado no Jockey Club Brasileiro durante a Copa, é um verdadeiro sucesso. Esta coluna, inclusive, adora. O evento, que vem recebendo grandes shows e atraindo famosos, chamou atenção por um detalhe no palco de Marisa Monte: o nome da bet apareceu coberto.

Nas redes, muita gente cravou que a decisão teria partido da cantora. Não foi o que aconteceu. A assessoria de Marisa negou de forma veemente qualquer pedido da artista para retirar ou esconder a marca.

O que esta coluna apurou é que a situação teria relação com uma questão interna do próprio evento envolvendo a bet. Não se sabe se houve descumprimento de contrato, impasse comercial ou outro problema nos bastidores. A organização foi procurada, mas não confirmou a informação até o fechamento desta edição.