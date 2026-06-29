Marisa Monte teve o nome da marca patrocinadora coberto no palco durante sua apresentação, mas negou ter pedido a mudançaFoto: reprodução Instagram
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