Patixa chegou atrasada a Parintins, perdeu a Festa dos Visitantes e virou assunto pela confusãoFoto: reprodução

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Andrei Lara
Patixa voltou a causar durante o Festival de Parintins, realizado no último final de semana. A influenciadora chegou atrasada, perdeu a Festa dos Visitantes e, pelo visto, o humor também ficou pelo caminho.
Irritada durante a passagem pela cidade, ela quase acertou uma mulher com uma bolsa. É aquela velha história: fama dá palco, viagem, convite e flash. Mas também tem atraso, contratempo, gente em volta e câmera ligada.
No fim, quem roubou a cena não foi o look, nem a festa. Foi a bolsa quase indo parar onde não devia.