Ronaldinho Gaúcho abraçou Gianni Infantino, presidente da FIFA, ao lado de Samir Xaud, presidente da CBF - Foto: FIFA

Ronaldinho Gaúcho abraçou Gianni Infantino, presidente da FIFA, ao lado de Samir Xaud, presidente da CBFFoto: FIFA

Publicado 30/06/2026 08:00

O jogo do Brasil contra o Japão também teve um timaço fora das quatro linhas. Samir Xaud, presidente da CBF, apareceu em registros com Gianni Infantino, presidente da FIFA, em uma área recheada de estrelas da história da Seleção Brasileira.

Entre os ex-craques presentes estavam Ronaldinho Gaúcho, Bebeto, Ronaldo Fenômeno, Cafu, Roberto Carlos, Oscar e Rivaldo. Uma turma de respeito, que deu ainda mais peso ao registro. Para Samir, a cena reforça o prestígio nesta nova fase à frente da CBF, sem precisar de muito discurso.