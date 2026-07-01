Boni colocou Galvão Bueno entre os grandes nomes da narração esportiva na televisão brasileiraFoto: reprodução
Boni crava Galvão entre os maiores narradores da TV brasileira
Ex-diretor não ficou em cima do muro e colocou Galvão Bueno entre os narradores incomparáveis da televisão
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