Boni colocou Galvão Bueno entre os grandes nomes da narração esportiva na televisão brasileira - Foto: reprodução

Boni colocou Galvão Bueno entre os grandes nomes da narração esportiva na televisão brasileiraFoto: reprodução

Publicado 01/07/2026 08:00

Quando Boni fala de televisão, é melhor prestar atenção. O homem que ajudou a moldar a história da TV brasileira respondeu a uma pergunta clássica: quem são os maiores narradores de futebol da televisão?

Sem ficar em cima do muro, ele colocou três nomes no topo: Raul Tabajara, Luciano do Valle e Galvão Bueno. Sobre Galvão, Boni foi direto e disse que o narrador mudou a forma de narrar na TV, virando o grande mestre do espetáculo. Aí, meu amigo, é chancela de peso.