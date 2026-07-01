André Dias, superintendente da Rede Record, e Rodrigo Ferro, presidente do Miss Brasil Universe, em encontro sobre a nova fase do concurso na emissora - Foto: reprodução

André Dias, superintendente da Rede Record, e Rodrigo Ferro, presidente do Miss Brasil Universe, em encontro sobre a nova fase do concurso na emissoraFoto: reprodução

Publicado 01/07/2026 11:40 | Atualizado 01/07/2026 17:20

O Miss Brasil Universe 2026 entrou na reta final com clima de grande produção na Record. André Dias, superintendente de Rede da emissora, destacou a mobilização das afiliadas pelo Brasil e reforçou que o concurso será exibido no dia 25, na Record, no Record Plus e nas plataformas digitais.

Na conversa, Rodrigo Ferro afirmou que o evento vive uma nova fase e que as candidatas estão animadas com o formato inédito e a visibilidade da transmissão. “Vai ser o ano mais difícil de escolhermos a Miss Brasil. As concorrentes são incríveis”, disse.