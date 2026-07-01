André Dias, superintendente da Rede Record, e Rodrigo Ferro, presidente do Miss Brasil Universe, em encontro sobre a nova fase do concurso na emissoraFoto: reprodução
Miss Brasil Universe 2026 promete disputa histórica na tela da Record
Concurso será exibido na Record, na Record Plus e nas plataformas digitais em clima de decisão e promete revolucionar. A safra das candidatas é considerada a melhor dos últimos anos
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Boni crava Galvão entre os maiores narradores da TV brasileira
Ex-diretor não ficou em cima do muro e colocou Galvão Bueno entre os narradores incomparáveis da televisão
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