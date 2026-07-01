Simone Mendes recebeu presentes ousados durante show em Campina GrandeFoto: reprodução
Simone Mendes recebe ‘kit proibidão’ de fãs e se diverte no palco
Cantora recebeu vibrador, cueca e algemas de fãs durante o Maior São João do Mundo e levou tudo na brincadeira
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Ator Igor Jansen aparece de calcinha e vira assunto antes do jogo
Vídeo antes de Brasil x Japão fez detalhe íntimo verde e amarelo roubar a cena e deixou o ator no centro dos comentários
Patixa se irrita em Parintins e quase acerta mulher com bolsa
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Boni crava Galvão entre os maiores narradores da TV brasileira
Ex-diretor não ficou em cima do muro e colocou Galvão Bueno entre os narradores incomparáveis da televisão
Samir Xaud aparece com o presidente da FIFA e craques no jogo do Brasil
Presidente da CBF foi registrado com Gianni Infantino e ídolos da Seleção durante Brasil x Japão
Após dor de barriga fortíssima, Gusttavo Lima assiste ao jogo do Brasil tomando remédio na veia
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