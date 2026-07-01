Simone Mendes recebeu presentes ousados durante show em Campina Grande - Foto: reprodução

Simone Mendes recebeu presentes ousados durante show em Campina GrandeFoto: reprodução

Publicado 01/07/2026 10:45

Simone Mendes subiu ao palco para cantar sofrência, mas saiu de Campina Grande praticamente com um kit lua de mel.

Durante o show no Maior São João do Mundo, a cantora ganhou vibrador, cueca e até algemas de fãs animadíssimos. Simone, claro, levou tudo na esportiva e ainda brincou dizendo que gostou.

O povo foi ouvir modão, mas teve fã entregando presente como quem monta enxoval de motel. A sofrência agora vem com acessórios.