Vivi Noronha recebeu um presente com cara de quem queria estar em qualquer lugar, menos ali. Depois, o mimo foi parar no lixo e a cena pegou torto nas redes - Foto: reprodução

Vivi Noronha recebeu um presente com cara de quem queria estar em qualquer lugar, menos ali. Depois, o mimo foi parar no lixo e a cena pegou torto nas redesFoto: reprodução

Publicado 02/07/2026 12:00

Vivi Noronha virou assunto depois de ser flagrada jogando no lixo um presente que recebeu. E o pior: antes mesmo do descarte, a influenciadora já aparece pegando o mimo com uma má vontade que dava para sentir daqui. Aquele recebimento torto, sem empolgação, sem disfarce e sem um pingo de simpatia.

Nas redes, teve gente defendendo Vivi e dizendo que ela teria jogado fora apenas o embrulho. Pode até ser. Mas a cena pegou mal do mesmo jeito. Presente, embalagem, mimo ou lembrancinha, sempre tem alguém do outro lado tentando agradar. Receber daquele jeito e depois descartar soa feio. E, sim, um tantinho prepotente.

Ninguém é obrigado a gostar de tudo que ganha. Mas elegância também é saber disfarçar. Porque, quando a má vontade aparece antes, durante e depois, nem papel de presente bonito consegue embrulhar o climão.

No fim, ficou a lição: não gostou? Tudo bem. Só não precisa fazer cara de enterro para o mimo e deixar a lixeira roubar a cena. Aí o presente vai embora, mas a soberba fica fazendo pose.