Vivi Noronha recebeu um presente com cara de quem queria estar em qualquer lugar, menos ali. Depois, o mimo foi parar no lixo e a cena pegou torto nas redesFoto: reprodução
Vivi Noronha joga presente no lixo, pega mal nas redes e vira alvo de críticas
Influenciadora foi flagrada descartando um mimo após receber o presente sem muita empolgação, e a cena acabou virando assunto entre internautas
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Influenciadora foi flagrada descartando um mimo após receber o presente sem muita empolgação, e a cena acabou virando assunto entre internautas
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