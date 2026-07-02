Maya Massafera colocou até as costas na lista de mudanças. A influenciadora voltou a provocar debate sobre os limites da estética - Foto: Instagram

Maya Massafera colocou até as costas na lista de mudanças. A influenciadora voltou a provocar debate sobre os limites da estéticaFoto: Instagram

Publicado 02/07/2026 08:00

Maya Massafera parece determinada a transformar o próprio corpo em um laboratório de procedimentos estéticos.

Desta vez, a influenciadora teria passado por uma cirurgia para diminuir o tamanho das costas, um procedimento pouco comum no Brasil e que impressiona pelo grau de radicalidade.

Depois de mudar rosto, olhos, corpo e virar manchete a cada nova transformação, Maya agora coloca até as costas nessa lista sem fim de ajustes.

O discurso de “cada um faz o que quer” até vale. Mas, quando uma figura pública transforma cada mudança em espetáculo, a escolha individual também vira influência, vitrine e debate.

No caso de Maya, a busca pela aparência perfeita já parece ter ultrapassado a vaidade. Virou personagem, virou roteiro e virou alerta.

Porque, quando nem as costas escapam, a pergunta é inevitável: onde isso vai parar?