Galvão Bueno narra a Copa do Mundo de 2026 pelo SBT - Divulgação / SBT

Galvão Bueno narra a Copa do Mundo de 2026 pelo SBTDivulgação / SBT

Publicado 04/07/2026 10:00

Aos 75 anos e com 14 Copas do Mundo no currículo, Galvão Bueno não economizou nas críticas à estrutura dos estádios da atual edição do torneio nos Estados Unidos.

Recordista do Guinness Book com 148 partidas narradas em Mundiais, o narrador classificou as condições dos locais de transmissão como as piores que já encontrou em mais de cinco décadas de carreira.

Galvão afirmou que nunca viu nada tão ruim quanto a estrutura oferecida. E olha que, para alguém que já atravessou o planeta narrando Copa do Mundo, a régua não é exatamente baixa.

Se até Galvão reclamou nesse tom, meus amigos, é porque o negócio não estava só ruim. Estava nível “pelo amor de Deus, cadê a estrutura?”.