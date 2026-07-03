Foto: Instagram - Virgínia lançou uma inteligência artificial com sua personalidade e colocou até conversa fake no pacote de assinatura

Foto: InstagramVirgínia lançou uma inteligência artificial com sua personalidade e colocou até conversa fake no pacote de assinatura

Publicado 03/07/2026 09:00

Quem achou que Virgínia já tinha vendido de tudo subestimou a patroa do marketing. A influenciadora lançou planos de assinatura que vão de R$ 29,90 a R$ 89,90 para que os fãs conversem com uma inteligência artificial com a personalidade dela.

É isso mesmo. A pessoa não conversa com Virgínia. Ela paga para fingir que está conversando com Virgínia. A versão digital da loira responde, interage e promete aquele papo com jeitinho de amiga íntima. Tudo, claro, mediante pagamento mensal.

Nas redes, teve seguidor emocionado com a novidade. E não é para menos: em tempos modernos, até atenção virou produto premium.

Virgínia, mais uma vez, mostra que não brinca em serviço. Se dá para transformar presença em boleto, ela vai lá e faz. A mulher não vende só produto. Vende até companhia em versão robô. Quem pode, pode.