Eliezer e Viih Tube tentaram explicar a polêmica do reality após críticas, alerta de advogados e repercussão nas redes - Foto: reprodução

Eliezer e Viih Tube tentaram explicar a polêmica do reality após críticas, alerta de advogados e repercussão nas redes Foto: reprodução

Publicado 03/07/2026 08:00

Depois da chuva de críticas, Eliezer resolveu explicar o reality criado com Viih Tube e disse que a ideia era gerar debate sobre a escala 6x1 e a precarização do trabalho. Segundo ele, o primeiro episódio foi lançado de propósito no dia da votação da PEC sobre o tema. Olha que timing, né?

O influenciador afirmou que sabia que a coisa ia repercutir, mas não imaginava que chegaria nesse nível, com Ministério Público, críticas pesadas e cobrança pública. Também disse que ficou “superassustado” com tudo. A internet, meu amor, não brinca em serviço.

Detalhe: antes de colocar o reality no ar, Eliezer contou que o casal consultou advogados e foi alertado de que poderia ter problema com o Ministério Público do Trabalho. Mesmo assim, decidiram seguir com o projeto e assumir o risco.

No segundo episódio, o casal tentou virar a chave e explicar que as funcionárias sabiam da dinâmica e aceitaram gravar. Viih Tube ainda defendeu que a redução da jornada de trabalho não deveria ser tratada como prêmio, mas como direito.

Só que a explicação não convenceu todo mundo. Ao ser questionado se a proposta era mesmo chamar atenção para uma causa ou apenas gerar repercussão e monetização, Eliezer negou que o dinheiro fosse o objetivo principal. Mas admitiu que, sim, a polêmica pode beneficiar as redes sociais do casal.

Resumo da novela: era conscientização, virou crise, rendeu episódio extra e ainda botou todo mundo falando deles. Se isso não é reality brasileiro raiz, eu já não sei mais o que é.