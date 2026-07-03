Eliezer e Viih Tube tentaram explicar a polêmica do reality após críticas, alerta de advogados e repercussão nas redes Foto: reprodução
Até advogado avisou, mas Eliezer e Viih Tube fizeram o reality mesmo assim
Depois da repercussão negativa de "As Patroas", Eliezer disse que o reality com Viih Tube queria discutir a escala 6x1, mas admitiu que o casal consultou advogados e foi alertado sobre o risco de problema com o Ministério Público do Trabalho
Até advogado avisou, mas Eliezer e Viih Tube fizeram o reality mesmo assim
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