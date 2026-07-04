Vini Jr e VirgÃ­nia Fonseca viraram assunto nas redes por causa da possÃ­vel folga do jogador - REPRODUÇÃO

Vini Jr e VirgÃ­nia Fonseca viraram assunto nas redes por causa da possÃ­vel folga do jogadorREPRODUÇÃO

Publicado 04/07/2026 09:00

O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo, às 17h, e a internet já está de olho não só no jogo, mas também no possível pós-jogo.

A resenha começou depois da informação de que, em caso de vitória da Seleção, Vini Jr pode ganhar três dias de folga. Foi o suficiente para colocarem Virginia Fonseca no meio da história.

A brincadeira nas redes é simples: quando o Brasil ganha, Vini folga e Virginia some. Some dos Stories, some da rotina, some do radar. É o famoso chá de sumiço, daquele que ninguém explica muito, mas todo mundo entende.

Claro que tudo não passa de zoeira da web. Mas, se o Brasil vencer e Virginia sumir na segunda-feira, o povo já vai dizer que não foi camomila, nem maracujá. Foi aquele outro chá, que acalma os stories e deixa a internet fazendo conta.