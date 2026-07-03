Solange Bezerra, mãe de Deolane, comprou uma briga daquelas com a delegada Maria CorsatoFoto: reprodução Instagram
Barraco: mãe de Deolane ataca delegada, cita propina e a confusão vira boletim de ocorrência
Solange Bezerra acusou Maria Corsato nas redes sociais, mas a reação veio rápida: a delegada registrou boletim de ocorrência por difamação e ainda quer saber como dados pessoais foram parar na história
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Virgínia lança IA para fã pagar e fingir que está falando com ela de verdade
Influenciadora lançou uma inteligência artificial com sua personalidade para conversar com fãs e transformou a sensação de proximidade em mais um produto do seu império digital
Até advogado avisou, mas Eliezer e Viih Tube fizeram o reality mesmo assim
Depois da repercussão negativa de "As Patroas", Eliezer disse que o reality com Viih Tube queria discutir a escala 6x1, mas admitiu que o casal consultou advogados e foi alertado sobre o risco de problema com o Ministério Público do Trabalho
Val Marchiori se coloca como responsável pelo aumento do consumo de champanhe no Brasil
Socialite afirmou que ajudou a popularizar a bebida depois do Mulheres Ricas e acabou servindo de bandeja uma nova rodada de ironias nas redes sociais
Vivi Noronha joga presente no lixo, pega mal nas redes e vira alvo de críticas
Influenciadora foi flagrada descartando um mimo após receber o presente sem muita empolgação, e a cena acabou virando assunto entre internautas
Maya Massafera faz cirurgia para reduzir as costas e reacende debate sobre estética sem limite
Influenciadora teria passado por procedimento pouco comum no Brasil e voltou a chamar atenção pela sequência de transformações no próprio corpo
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