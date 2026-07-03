Solange Bezerra, mãe de Deolane, comprou uma briga daquelas com a delegada Maria Corsato - Foto: reprodução Instagram

Solange Bezerra, mãe de Deolane, comprou uma briga daquelas com a delegada Maria CorsatoFoto: reprodução Instagram

Publicado 03/07/2026 09:22

A família Bezerra mal sai de uma polêmica e já entra em outra com direito a acusação pesada, resposta atravessada e, claro, boletim de ocorrência no meio do caminho. Desta vez, quem puxou o bonde foi Solange Bezerra, mãe de Deolane, que usou as redes sociais para atacar a delegada Maria Corsato, da Polícia Civil de São Paulo, responsável por uma das investigações envolvendo a influenciadora.

Nos vídeos, Solange não economizou no vocabulário. A matriarca acusou a policial de usar o cargo para “receber propina”, “extorquir” e “proteger bandidos”. Também afirmou que a delegada teria processos administrativos por suposta má conduta. As declarações, como era de se esperar, incendiaram ainda mais a guerra pública entre a família Bezerra e Maria Corsato.

Só que, desta vez, a resposta não ficou apenas no campo das indiretas. Maria Corsato afirmou que registrou um boletim de ocorrência por difamação contra Solange e disse que pretende incluir Dayanne Bezerra no caso, caso confirme que ela republicou o conteúdo. Ou seja: o barraco saiu dos stories e foi bater direto na delegacia.

Durante participação no podcast Tubacast, a delegada explicou que a capitulação teria sido feita por difamação, com causas de aumento de pena por envolver funcionária pública no exercício da função e por ter ocorrido em rede social. Maria Corsato ainda afirmou que quer saber como a família teve acesso a dados pessoais dela.

E quando a gente acha que a temperatura vai baixar, vem mais lenha na fogueira. A delegada também declarou que deve ser expedido um ofício ao TSE para identificar quem acessou uma certidão envolvendo seus dados. Além disso, disse querer saber quem seriam os policiais que teriam conversado com Solange.

No fim das contas, a briga ganhou cara de novela policial, daquelas com capítulo novo a qualquer momento. De um lado, Solange subindo o tom e comprando a briga da filha. Do outro, Maria Corsato dizendo que não vai recuar e levando o caso para o caminho jurídico. Pelo visto, nessa história, ninguém está disposto a baixar a guarda tão cedo.