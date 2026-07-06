Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, teria pedido R$ 5 milhões pelo uso da própria imagem no filme sobre a cantora - Foto: Reprodução/Instagram

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, teria pedido R$ 5 milhões pelo uso da própria imagem no filme sobre a cantoraFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 06/07/2026 08:00

O filme sobre Marília Mendonça ainda nem estreou, mas já movimenta cifras de gente grande nos bastidores. A informação é que Dona Ruth, mãe da cantora, teria cobrado R$ 5 milhões para autorizar o uso de sua imagem e da imagem da filha na produção sobre a eterna rainha da sofrência.

Oficialmente, o valor não foi confirmado. Mas, quando o nome é Marília Mendonça, nada passa pequeno. A artista deixou uma história enorme, uma obra gigantesca e uma memória que continua mexendo com o Brasil inteiro.

Dona Ruth, como mãe e personagem importante da trajetória da filha, também faz parte dessa história. E, num projeto desse tamanho, imagem, memória e legado entram na mesa com contrato, negociação e muita responsabilidade.

No fim das contas, Marília continua sendo Marília: tudo que envolve seu nome vira assunto, emociona, repercute e movimenta. Até no silêncio da saudade, a cantora segue gigante. E, pelo visto, nos bastidores, essa grandeza também tem preço.