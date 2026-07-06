Malévola Alves se envolveu em confusão na Praia do Bessa, em João Pessoa - Reprodução/Instagram

Malévola Alves se envolveu em confusão na Praia do Bessa, em João PessoaReprodução/Instagram

Publicado 06/07/2026 09:00

Malévola Alves foi bater boca na Praia do Bessa, em João Pessoa, e acabou descobrindo que barraco na Paraíba tem sotaque, coragem e resposta na ponta da língua. A influenciadora afirmou que teria sido chamada de “Paulão” em uma barraca e partiu para o confronto, gravando tudo.

Só que, dessa vez, ela não encontrou plateia assustada. Encontrou uma comerciante porreta, dona do Espetinho da Janaina, que não baixou a cabeça, não afinou e ainda foi à delegacia registrar boletim de ocorrência. Segundo ela, Malévola chegou apontando o dedo, ameaçando, humilhando e desrespeitando quem estava ali trabalhando.

A dona da barraca também negou a acusação e deixou claro que não engoliu a confusão calada. Foi para cima, encarou, respondeu e mostrou que, na Paraíba, grito alto não assusta mulher arretada. Traduzindo: escolheu o quiosque errado para fazer cena.

Malévola, que costuma entrar nas tretas como quem chega botando banca, dessa vez parece ter encontrado alguém no mesmo tom. A paraibana não correu, não tremeu e ainda saiu com BO na mão. Porque uma coisa é procurar confusão. Outra é mexer logo com uma mulher da Paraíba.