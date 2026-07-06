Malévola Alves se envolveu em confusão na Praia do Bessa, em João PessoaReprodução/Instagram
Malévola faz confusão na Paraíba e encontra mulher que não baixa a cabeça
Após confusão em uma barraca na Praia do Bessa, em João Pessoa, influenciadora afirmou ter sido vítima de transfobia, mas acabou encontrando uma comerciante que não se intimidou e foi à delegacia
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Dona Ruth teria pedido R$ 5 milhões pelo uso da própria imagem no filme sobre Marília Mendonça
Mãe da cantora estaria no centro de uma negociação milionária para a produção sobre a eterna rainha da sofrência, mas o valor ainda não foi confirmado oficialmente
Muito salário, pouca bola: Seleção decepciona e deveria voltar no remo dos vikings
Com jogadores milionários, técnico mais bem pago da Copa e futebol abaixo da própria marra, Brasil desperdiça chances, decepciona em campo e deixa a competição com gosto de vexame
George Azevedo brilha no DFB Festival e cresce na moda autoral brasileira
Estilista potiguar apresentou a coleção ‘Vento Forte’ em Fortaleza e confirmou sua ascensão entre os nomes mais criativos da moda autoral brasileira
Galvão detona estrutura da Copa nos Estados Unidos e reclama de bastidores
Narrador criticou as condições dos locais de transmissão nos Estados Unidos e afirmou nunca ter visto nada tão ruim em mais de cinco décadas de carreira
Se o Brasil ganhar amanhã, Vini Jr ganha folga e chá
Jogador pode ganhar três dias livres em caso de vitória contra a Noruega, e a internet já colocou Virginia Fonseca no meio da resenha do pós-jogo
Barraco: mãe de Deolane ataca delegada, cita propina e a confusão vira boletim de ocorrência
Solange Bezerra acusou Maria Corsato nas redes sociais, mas a reação veio rápida: a delegada registrou boletim de ocorrência por difamação e ainda quer saber como dados pessoais foram parar na história
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