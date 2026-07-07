Enquanto o Brasil ainda digere a queda na Copa, Vini Jr. já estaria com o passaporte pronto para comemorar o aniversário na Espanha. E, no roteiro, aparece também Virgínia Fonseca - Reprodução/Instagram

Enquanto o Brasil ainda digere a queda na Copa, Vini Jr. já estaria com o passaporte pronto para comemorar o aniversário na Espanha. E, no roteiro, aparece também Virgínia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 07/07/2026 07:00

Enquanto o brasileiro ainda tenta digerir a queda da Seleção nas oitavas, Vini Jr. já tem outro compromisso na agenda: comemorar a vida. O jogador faz aniversário no próximo domingo, dia 12 de julho, e o destino seria a Espanha, com direito a Ibiza e outros cantinhos nada humildes do mapa.

E não vai sozinho, claro. O burburinho é que a loira da WePink, Virgínia Fonseca, também estaria no roteiro. Enquanto o torcedor olha para a tabela e lamenta mais uma eliminação, quem tem conta recheada olha para o passaporte e escolhe onde vai brindar.

Também não dá para julgar o aniversariante. Está vivo, milionário, famoso e com a Europa aos pés. Tem que comemorar mesmo. Mas a cena é cruel: o Brasil chorando a bola murcha e Vini curtindo Ibiza como se a Copa tivesse sido só um detalhe no feed.

No fim, é aquele retrato básico do nosso futebol: a torcida sofre, o meme trabalha e o craque faz aniversário na Espanha. Cada um chora onde pode. Vini, pelo visto, vai brindar a vida bem longe da choradeira.