Enquanto o Brasil ainda digere a queda na Copa, Vini Jr. já estaria com o passaporte pronto para comemorar o aniversário na Espanha. E, no roteiro, aparece também Virgínia FonsecaReprodução/Instagram
Brasil chora a Copa; Vini brinda na Espanha com a loira da WePink
Enquanto o torcedor brasileiro ainda lamenta a eliminação da Seleção, Vini Jr. deve comemorar aniversário na Espanha, com direito a Ibiza e companhia de Virgínia Fonseca
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