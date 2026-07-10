William Pimenta Gusmão ao lado da irmã, Virginia Fonseca; os dois tiveram os nomes envolvidos em notícias ligadas à Justiça na quinta-feira, 9 - Reprodução/ Instagram

William Pimenta Gusmão ao lado da irmã, Virginia Fonseca; os dois tiveram os nomes envolvidos em notícias ligadas à Justiça na quinta-feira, 9Reprodução/ Instagram

Publicado 10/07/2026 06:23

A quinta-feira, dia 9, foi daquelas que Virginia Fonseca dificilmente colocaria nos melhores momentos do feed. A influenciadora, acostumada a transformar rotina, família, viagens, publis e milhões em conteúdo, viu o próprio nome circular em duas frentes nada glamourosas.

Primeiro, veio o caso das bets.

Logo pela manhã, ganhou repercussão a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra Virginia e a Blaze. O órgão pede que a influenciadora e a casa de apostas sejam condenadas a pagar, no mínimo, R$ 120 milhões por danos morais coletivos.

Segundo o MPDFT, Virginia teria ultrapassado o papel de garota-propaganda e atuado como peça estratégica na captação de consumidores para a plataforma. Em português bem claro: aquilo que no Instagram parecia só mais uma publi com sorriso, bordão e link nos stories virou assunto de promotor, processo e cobrança de nove dígitos.

O Ministério Público também aponta indícios de práticas abusivas ligadas à plataforma, como retenção de valores, bloqueio de contas e metas consideradas difíceis de atingir. A ação ainda será analisada pela Justiça, e a defesa de Virginia afirma que responderá às alegações nos autos, sustentando que qualquer responsabilização precisa se basear em provas concretas, e não apenas na condição de pessoa pública da influenciadora.

Mas a quinta-feira complicada não parou por aí.

Horas depois, o nome da família voltou ao noticiário com a condenação de William Pimenta Gusmão, irmão de Virginia, por importunação sexual pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. O julgamento aconteceu na terça-feira, dia 7, mas a informação veio a público na quinta, no mesmo dia em que o caso das bets já colocava Virginia no centro da conversa.

William foi condenado em um dos episódios narrados pela vítima, que afirmou ter sido tocada em suas partes íntimas durante uma foto com ele, em uma festa no interior de Goiás. Em relação ao segundo fato apontado no processo, a absolvição foi mantida.

A defesa dele afirma que a decisão ainda não é definitiva e que irá recorrer. Os advogados também questionam a falta de provas e citam pareceres anteriores do Ministério Público de Goiás favoráveis à absolvição.

A vítima, por outro lado, diz que enfrentou três anos de desgaste desde a denúncia. Ela afirma que foi julgada, desacreditada, teve a imagem atacada e passou a ser vista por muita gente como alguém que queria fama ou seguidores por envolver o nome do irmão de uma das influenciadoras mais conhecidas do país.

É nesse ponto que o caso deixa de ser apenas mais uma manchete envolvendo parente de famosa. Denunciar importunação sexual, principalmente quando existe um sobrenome poderoso do outro lado, costuma cobrar um preço altíssimo de quem acusa. Muitas vezes, a mulher denuncia, mas é ela quem passa a ser interrogada pela opinião pública.

A assessoria ligada a Virginia informou que não iria se pronunciar sobre o caso do irmão, por se tratar de um assunto envolvendo ele. Nos bastidores, também chamou atenção um possível afastamento entre os dois nos últimos tempos. Há quem atribua isso à distância, ao casamento dele e à rotina familiar. Mas, convenhamos, quando se fala de gente milionária, distância raramente é obstáculo impossível. Quem atravessa o mundo por amor, viagem, evento e publi também sabe atravessar alguns quilômetros quando quer estar perto.

No fim, a quinta-feira entregou a Virginia um roteiro que não combina com filtro bonito: Ministério Público cobrando R$ 120 milhões por causa de bets, irmão condenado por importunação sexual e o sobrenome da família no centro de uma tempestade.

No mundo dos famosos, quase tudo vira conteúdo. Mas tem crise que não cabe em dancinha, não se resolve com bordão e não melhora com boa iluminação.

Quando a Justiça entra no feed, o close muda. E o que era engajamento vira problema.