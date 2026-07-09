Virginia Fonseca reapareceu em São Paulo e deixou no ar a dúvida sobre uma possível ida para Ibiza - Reprodução

Virginia Fonseca reapareceu em São Paulo e deixou no ar a dúvida sobre uma possível ida para IbizaReprodução

Publicado 09/07/2026 06:23

Virginia Fonseca reapareceu nas redes sociais e fez questão de mostrar que está em São Paulo. Até aí, tudo normal. O detalhe é que, nos últimos dias, muita gente dava como certa uma possível ida da influenciadora para Ibiza, na Espanha, onde Vini Jr. deve comemorar seu aniversário no próximo dia 12.

Pois bem. Enquanto a internet já imaginava Virginia desembarcando em clima europeu, ela apareceu no Brasil, sorridente, dentro do carro, exaltando o país e dizendo que ama estar por aqui. A localização em São Paulo, claro, não pareceu colocada por acaso.

Agora fica a dúvida: Virginia desistiu da viagem? Mudou os planos de última hora? Ou está apenas tentando despistar antes de um possível embarque para a Espanha?