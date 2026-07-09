Virginia Fonseca reapareceu em São Paulo e deixou no ar a dúvida sobre uma possível ida para IbizaReprodução
Virginia aparece em São Paulo e embaralha rumor com Vini Jr em Ibiza
Influenciadora reapareceu nas redes, mostrou que está em São Paulo e aumentou a dúvida sobre uma possível viagem para Ibiza, onde Vini Jr. deve comemorar aniversário
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‘Minha filha não vai mendigar direito’: mãe de herdeira de Anderson cobra repasses financeiros do Molejo
Em entrevista exclusiva à Coluna Andrei Lara, Paula Cardoso cobra transparência sobre agenda de shows, prestação de contas e repasses financeiros após a morte do ex-vocalista do Molejo
Deolane tem áudio, cela especial, água contestada e delegada na mira da defesa
Caso da influenciadora ganha novos capítulos com reclamações da família sobre condições no presídio, possível transferência para cela especial, suspeitas em investigação e relatório contra delegada
Brasil chora a Copa; Vini brinda na Espanha com a loira da WePink
Enquanto o torcedor brasileiro ainda lamenta a eliminação da Seleção, Vini Jr. deve comemorar aniversário na Espanha, com direito a Ibiza e companhia de Virgínia Fonseca
Malévola faz confusão na Paraíba e encontra mulher que não baixa a cabeça
Após confusão em uma barraca na Praia do Bessa, em João Pessoa, influenciadora afirmou ter sido vítima de transfobia, mas acabou encontrando uma comerciante que não se intimidou e foi à delegacia
Dona Ruth teria pedido R$ 5 milhões pelo uso da própria imagem no filme sobre Marília Mendonça
Mãe da cantora estaria no centro de uma negociação milionária para a produção sobre a eterna rainha da sofrência, mas o valor ainda não foi confirmado oficialmente
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