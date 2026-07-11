Cantor sertanejo famoso teria engatado um novo romance com um influenciador após namorar uma estrela do gênero - Foto: IA

Cantor sertanejo famoso teria engatado um novo romance com um influenciador após namorar uma estrela do gêneroFoto: IA

Publicado 11/07/2026 06:26

Um cantor sertanejo conhecido do grande público estaria vivendo um novo capítulo na vida amorosa. Depois de namorar uma estrela do mesmo gênero musical, o artista teria mudado o repertório e agora estaria se envolvendo com um influenciador.

A história já circula nos bastidores da música, onde, como se sabe, segredo costuma durar menos que refrão de hit. Por enquanto, ninguém confirma nada. Mas também ninguém desmente com muita convicção.

Antes, o romance era com direito a dueto, holofote e plateia. O coração sertanejo continua sofrendo. Só mudou o algoritmo.