Cantor sertanejo famoso teria engatado um novo romance com um influenciador após namorar uma estrela do gêneroFoto: IA
Sertanejo famoso estaria vivendo novo romance com influenciador
Cantor conhecido teria engatado um relacionamento com um influenciador, após viver romance com uma estrela do sertanejo
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Virginia vê MP cobrar R$ 120 milhões por bets e irmão ser condenado
Quinta-feira foi marcada por ação do Ministério Público contra a influenciadora e a Blaze, além da repercussão da condenação de William Pimenta Gusmão por importunação sexual
Virginia aparece em São Paulo e embaralha rumor com Vini Jr em Ibiza
Influenciadora reapareceu nas redes, mostrou que está em São Paulo e aumentou a dúvida sobre uma possível viagem para Ibiza, onde Vini Jr. deve comemorar aniversário
‘Minha filha não vai mendigar direito’: mãe de herdeira de Anderson cobra repasses financeiros do Molejo
Em entrevista exclusiva à Coluna Andrei Lara, Paula Cardoso cobra transparência sobre agenda de shows, prestação de contas e repasses financeiros após a morte do ex-vocalista do Molejo
Deolane tem áudio, cela especial, água contestada e delegada na mira da defesa
Caso da influenciadora ganha novos capítulos com reclamações da família sobre condições no presídio, possível transferência para cela especial, suspeitas em investigação e relatório contra delegada
Brasil chora a Copa; Vini brinda na Espanha com a loira da WePink
Enquanto o torcedor brasileiro ainda lamenta a eliminação da Seleção, Vini Jr. deve comemorar aniversário na Espanha, com direito a Ibiza e companhia de Virgínia Fonseca
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