Giovanna Antonelli é cobrada pela Prefeitura de Petrópolis por uma dívida de IPTU de quase R$ 70 mil - Foto: Reprodução

Giovanna Antonelli é cobrada pela Prefeitura de Petrópolis por uma dívida de IPTU de quase R$ 70 milFoto: Reprodução

Publicado 11/07/2026 08:00

Giovanna Antonelli ganhou um novo papel, mas desta vez o roteiro não veio da televisão. A Prefeitura de Petrópolis entrou com uma ação de execução fiscal para cobrar R$ 69.819 em IPTU atrasado, ligado a um imóvel registrado no nome da atriz, no distrito de Pedro do Rio. A Justiça determinou que ela seja citada no processo.

A assessoria da artista foi procurada, mas ainda não apresentou uma versão pública sobre a cobrança. Enquanto isso, a Cidade Imperial espera que a famosa resolva a pendência sem precisar de muitos capítulos, reviravoltas ou intervalo comercial.

Giovanna já viveu mocinha, vilã e empresária na ficção. Agora, no drama tributário, a Prefeitura só quer uma atuação: a de contribuinte em dia.

