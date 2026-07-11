Thereza Collor negou que o apartamento de 25 cômodos, no Parque Guinle, esteja à venda - Foto: reprodução

Thereza Collor negou que o apartamento de 25 cômodos, no Parque Guinle, esteja à vendaFoto: reprodução

Publicado 11/07/2026 10:00

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o interior de um apartamento gigantesco no Parque Guinle, em Laranjeiras, que teria nada menos que 25 cômodos. Nas imagens, uma mulher afirma que o imóvel estaria abandonado e exibe ambientes com sinais de deterioração. Ela, porém, não revela quem seria o dono.

Quem reconheceu o apartamento foi este colunista. O endereço já foi cenário de festas maravilhosas, algumas promovidas pelos filhos de Thereza Collor, Fernando Lyra Collor e Victor Collor de Mello.

Procurada pela Coluna Andrei Lara, Thereza negou que o imóvel esteja à venda. Questionada sobre a afirmação de que o apartamento estaria abandonado, respondeu: “Hoje, infelizmente, na internet pode tudo.”

A resposta de Thereza afasta, ao menos por ora, a versão de que o imóvel esteja à venda e coloca em dúvida o rótulo de abandono dado no vídeo. O apartamento, que já viveu dias de portas abertas e noites memoráveis, reaparece agora cercado de silêncio, lembranças e muita curiosidade.