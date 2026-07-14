Quinze Dias tem nova data de estreia - Reprodução / Netflix

Quinze Dias tem nova data de estreiaReprodução / Netflix

Publicado 14/07/2026 13:42

Rio - A Netflix confirmou, nesta terça-feira (14), a data de estreia de "Quinze Dias", adaptação do romance gay de Vitor Martins. Após passar pelos cinemas, o longa-metragem estará disponível no catálogo da plataforma de streaming a partir de 19 de agosto.

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Na história, Felipe é um adolescente gordo e tímido que sofre bullying na escola e vê nas férias a oportunidade perfeita para se dedicar aos livros e às séries. Os planos, no entanto, mudam quando sua mãe decide hospedar Caio, o vizinho por quem ele nutre uma paixão desde a infância. A convivência inesperada desperta sentimentos antigos e leva os dois a uma jornada de descobertas, amadurecimento e afeto.



Além dos estreantes Miguel Lallo e Diego Lira, o elenco reúne nomes como Débora Falabella, Bel Moreira, Olivia Araujo, Fernanda Caruso, João Pedro Chaseliov, Sílvio Guindane, Mariana Santos e Augusto Madeira.



Desde o anúncio da adaptação, Quinze Dias passou a ser apelidado por muitos fãs de "Heartstopper brasileiro", por retratar amor, identidade, sexualidade e aceitação durante a adolescência.

Em uma ação promocional da Netflix em Londres, os protagonistas da adaptação brasileira se reuniram com Kit Connor e Joe Locke, dupla que vive Nick e Charlie na série britânica. No post, também confirmaram a estreia de "Quinze Dias" no catálogo para o dia 19 de agosto e a de "Heartstopper" para o dia 17 de julho.







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Assista ao trailer do filme: