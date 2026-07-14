Quinze Dias tem nova data de estreiaReprodução / Netflix
Além dos estreantes Miguel Lallo e Diego Lira, o elenco reúne nomes como Débora Falabella, Bel Moreira, Olivia Araujo, Fernanda Caruso, João Pedro Chaseliov, Sílvio Guindane, Mariana Santos e Augusto Madeira.
Desde o anúncio da adaptação, Quinze Dias passou a ser apelidado por muitos fãs de "Heartstopper brasileiro", por retratar amor, identidade, sexualidade e aceitação durante a adolescência.
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Assista ao trailer do filme:
Confira o trailer oficial de "Quinze Dias", coming of age nacional dirigido por Daniel Lieff e estrelado por Miguel Lallo, Diego Lira e Débora Falabella - baseado no best-seller homônimo de Vitor Martins - que estreia dia 18 de junho nos cinemas brasileiros via @ManequimFilmes. pic.twitter.com/A0GazArIHY— Filmes & Filmes (@filmes_e_filmes) May 19, 2026
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa